Dostları buluşturan açılış

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini yeni bitiren oğlu Av. Fatih Öztürk'ün, Florya E5 Koru Florya Evleri mevkiindeki hukuk bürosunun açılışına davet ettiği tüm dostlarını karşısında görünce mutluluğu bir kat daha artan Başkan Ahmet Köksal, “İşte gerçek zenginlik bu. Böyle bir günde davetime icabet edip sevincimi paylaşan dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, oyuncu Oktay Kaynarca ve Sedat Peker de Av. Fatih Öztürk’ün hukuk bürosunun açılışını kutlayıp çiçek gönderenler arasındaydı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılışta Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimi Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Reisi, Bakırköy E. Adalet Komisyonu Başkanı Lütfü İşbulan da hazır bulundu.

(DURSUN BORAN)

Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk (solda) Dursun Boran ve Av. Fatih Öztürk