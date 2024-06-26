Dostoyevski'nin Şeytanları 158 bin dolara satılacak

Rus edebiyatının en büyük isimlerinden Fyodor Dostoyevski'nin Şeytanlar adlı romanının oldukça özel bir ilk nüshası Litfond Müzayede Evi'nde gerçekleştirilecek bir açık arttırma ile yeni sahibine kavuşacak. Bu nadide örneğin başlangıç tutarı 158.215,82 dolar olacak.

Litfond Müzayede Evi'nin basın servisi tarafından yapılan açıklamada "27 Haziran'da gerçekleştireceğimiz açık arttırmada kült yazarların kitaplarının ilk basımları, imzalarının ve mucizevi bir şekilde korunmuş nadir belgelerin ve el yazmaları yeni sahiplerini arayacak" denildi.

Açık arttırmada Dostoyevski'nin eserinin dışında ünlü Rus şairi Boris Pasternak'ın imzası ve ünlü yazar Eduard Limonov'un şahsi notları da bulunuyor.

ŞEYTANLAR ROMANI HAKKINDA KISA BİLGİ

İlk defa 1872 yılında yayımlanan ve Rusya'nın 19. yüzyıl ortasındaki siyasi ve toplumsal çalkantılarını ele alan Şeytanlar adlı roman, radikal politik grupların ve nihilist hareketlerin etkisi altındaki bir kasabada geçer. Bu Dostoyevski'nin ideolojik romanlarından biridir ve yazarın Batı'dan gelen radikal fikirlerin Rus toplumunu nasıl tehdit ettiğine dair endişelerini yansıtır.

Romanın merkezinde, Şatov ve Verkhovensky adlı iki karakter vardır. Şatov, milliyetçi ve muhafazakar bir figürken, Verkhovensky devrimci ve nihilist bir liderdir. Bu iki karakterin etrafında, çeşitli ideolojik ve ahlaki çatışmalar yaşanır. Dostoyevski, bu karakterler aracılığıyla, farklı ideolojik pozisyonların insan doğası üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını derinlemesine inceler.

Şeytanlar, karakterlerin karmaşıklığı, derin psikolojik tahlilleri ve toplumsal eleştirileriyle dikkat çeker. Roman, aynı zamanda Dostoyevski'nin dine ve ahlaka olan inancını, bireysel özgürlüğün sınırlarını ve toplumun geleceği üzerindeki endişelerini de yansıtır. Şeytanlar, sadece Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının da önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve çağdaş siyasi ve toplumsal sorunlara dair evrensel bir perspektif sunar.