'Dostum Trump'tan bomba atama! Kabinesini Türk düşmanlarıyla dolduruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dostum" dediği, daha sonra da "Yanlış yapıyor" diyerek eleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı görevine, Türkiye karşıtı senatör Marco Rubio'yu getirmesinin ardından Ulusal İstihbarat Başkanlığı için de eski bir asker olan, Irak'ta savaşan ve Türkiye'ye ağır eleştiriler yönelten Tulsi Gabbard'ı seçti.

BARIŞ PINARI KARŞITI

Kongreden dört oy farkla onay alan Gabbard, CIA, FBI, NSA ve DEA-dahil, Amerika'daki 18 ulusal istihbarat ve güvenlik biri minin başına getirildi. Önce Biden'ı destekleyen ancak seçim öncesi Trump'ın ya-nına geçen Gabbard, Türkiye'ye yönelik aşırı olumsuz fikirleri ile tanınıyor.

ABD'ye ait Samoa adalarında doğan ve Hindistan kökenli bir aileden gelen ve sörf tutkunu da olan 43 yaşındaki Gabbard, 2004-2005 yılları arasında Irak savaşına katıldı. Hawaii Ulusal Muhafızları ve ABD Kara Kuvvetleri'nde yarbay rütbesine kadar yükseldi. Daha sonra Hawai'den Kongre üyesi seçildi ve 2019 seçiminde Joe Biden'ı destekledi, üç yıl sonra da Trump'ın tarafına geçti.

Sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar tasarılarına lehte oy veren ve Ermenistan'ın yanı sıra uzun süre işgal altında kalan Karabağ'ı da ziyaret eden Gabbard, Türkiye karşıtlığı ile tanınıyor. Gabbard, Türkiye'nin terörü topraklarından uzaklaştırmak için 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye'ye yaptırım istemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde de bulunmuştu. Türkiye'nin yıllardır IŞİD ve El Kaide gibi örgütleri desteklediğini de iddia etmişti.

ESAD'A DESTEK VERDİ

Gabbard'ın yeni görevi tartışma konusu da oldu. İstihbarat alanında deneyim eksikliği ve geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a destek veren demeçleri hatırlatıldı. ABD'deki Demokrat Parti üyeleri tarafından "Komplo teorileri kurmakla" suçlandı. Bir dönem Fox TV'de güncel yorumlar da yapan Gabbard, daha önce birlikte olduğu demokratları "Savaş yanlısı elitlerin korkak kliği" diye niteledi. Esad'ın ABD için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını savundu. Daha sonra ise "Zalim diktatör" dedi.