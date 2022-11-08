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İcra ve İflas dosyaları İcra Dairelerine sığmaz olunca çareyi böyle buldular. Dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan iller…

Adalet Bakanlığı milyonlarca icra dosyasının bulunduğu Adliyelerde çözümü buldu. Yıllık dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde bir veya birden fazla İcra Dairesi Başkanlığı kurulabilecek.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:26
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Dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan iller…İcra ve İflas dosyaları İcra Dairelerine sığmaz olunca çareyi böyle buldular

İcra ve İflas dosyaları İcra Dairelerine sığmaz olunca çareyi böyle buldular. Dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan iller…
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İcra ve iflas dosyaları adlileri doldurunca Adalet Bakanlığı çözümü yeni icra daireleri açarak, bulmaya çalışıyor. Yıllık dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde bir veya birden fazla İcra Dairesi Başkanlığı kurulabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre icra daireleri başkanlığının yetki çevresi, Başkanlığın teklifi ve Adalet Bakanı’nın onayıyla değiştirilebilecek.

İcra ve İflas Daireleri, adalet müfettişleri ve cumhuriyet savcıları vasıtası ile denetime tabi tutulacak.Yıllık dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde bir veya birden fazla İcra Dairesi Başkanlığı açılabilecek.

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