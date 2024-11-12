Double 11 Alışveriş Festivali'nde rekor satış

Double 11 veya Yalnızlar Günü Alışveriş Festivali, 8 Ekim’de başlayarak bugüne kadar ki en uzun festival oldu ve güzellik kategorilerinde dikkat çekici sonuçlar sundu. Yiguan Data'ya göre, Alibaba (Tmall ve Taobao) güzellik kategorisinde %51,3’lük bir GMV (Brüt Mal Değeri) payı elde etti. Bu, yıllık %18,3 oranında bir artış gösteriyor ve e-ticaret platformları arasında en yüksek oran olarak öne çıkıyor. Tmall, yıllık %25,8’lik GMV artışıyla güzellik satışlarında liderliğini pekiştirdi.

Douyin ve JD.com sırasıyla %26,6 ve %11,8’lik GMV oranlarıyla Alibaba’yı takip etti. Tmall, 79 güzellik markasının 100 milyon RMB’nin (14 milyon dolar) üzerinde satış elde ettiğini bildirdi. Özellikle cilt bakım ürünlerinin satışları festivalin etkisiyle %208,8 arttı. Ayrıca, 45 marka 1 milyar RMB’yi (140 milyon dolar) aşarak ekonomik zorluklara rağmen büyüme başarısını kanıtladı.

Uluslararası Markaların Liderliği ve Çinli Markaların Yükselişi

L'Oréal, Lancôme ve Estée Lauder gibi küresel güzellik liderleri, Tmall üzerinden %50’nin üzerinde yıllık büyüme elde etti. Helena Rubinstein, La Mer ve SK-II gibi markalar, festivalin ön satış döneminde sadece 10 dakikada 1 milyar RMB’nin üzerinde gelir sağladı.

Çinli güzellik markaları da dikkat çekici başarılar elde etti. Yerel lider Proya, festival boyunca en yüksek sırada yer alırken, ön satış döneminde sadece üç dakikada 1 milyar RMB satış yaptı. Yükselen yıldız Kefumei, geçen yılki ilk 20'den bu yıl ilk 15'e çıkarak viral ürünü Focus Cream ile büyük bir başarı elde etti.

Lüks Güzellik ve 88VIP Programının Etkisi

Lüks güzellik ürünleri, festivalde %200’ün üzerinde yıllık artış kaydetti. Tmall’un 88VIP programı sayesinde La Mer, VIP üyelerinden yüksek gelir elde etti. 88VIP üyelik programı, satışlarda %67 oranında yıllık büyüme sağladı ve özellikle Z kuşağı üyelerinin %25’ini oluşturdu.

Bu yılki Double 11 alışveriş festivali, Tmall’un güzellik sektöründe hem yerli hem de uluslararası markalar için vazgeçilmez bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı.