Doue tarihi geçti: İlki başardı

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Doue tarihi geçti: İlki başardı

Paris Saint Germain'in Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı maçta Desire Doue de tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi finalinde attığı 2 golle Paris Saint Germain’in 5-0’lık galibiyetinde başrol oynayan Desire Doue tarihe geçti.

12. dakikada Achraf Hakimi'nin golünde asisti yapan Doue, 20. ve 63. dakikalarda ağları havalandırdı. Takımının Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasında başrol oynayan Desire Doue 2 gol ve 1 asistle tarihe geçti.

Doue, Opta verilerine göre bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız futbolcu oldu.

Genç yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ve asist yapan en genç oyuncu rekorunu da kırarken Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında 3 gole katkıda bulunan ilk oyuncu oldu.

PSG formasıyla bu sezon 54 maça çıkarken 19 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 16 asist kaydetti.

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