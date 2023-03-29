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Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte

Samsunspor'un gol makinesi Douglas Tanque'den iddialı açıklamalar geldi. Tanque'nin hedefinde ise Icardi ve Batshuayi vardı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:06
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Douglas Tanque Icardi'ye savaş açtı

Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
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Douglas Tanque Brezilya'da Rádio Itatiaia'ya konuştu.

Portekizli teknik direktör Pepa'nın Cruzeiro'nun başına geçmesiyle ilgili konuştu.

İkili, Portekiz'deki Paços de Ferreira'nın tarihinde ilk kez 5'nci olduğu sezonda beraber çalıştı. 2018-19 sezonunda Tanque takımın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

* Pepa çağırırsa da dönmem. Şu anda Brezilya'ya dönmeyi değil önce Türkiye'nin en üst ligine yükselmeyi, ardından da o ligde değerimi kanıtlamayı istiyorum. 

* Takım olarak bunu başarmak üzereyiz. O yüzden transfer düşünerek  vakit kaybedemem. Türkiye'nin en üst liginde forma giyen forvetlerden eksiğim olmadığını görmek beni sevindiriyor. Bahsettiğim forvetler de Batshuayi, Icardi.

Kaynak: Fotospor

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