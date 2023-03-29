﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte

Douglas Tanque Brezilya'da Rádio Itatiaia'ya konuştu.

Portekizli teknik direktör Pepa'nın Cruzeiro'nun başına geçmesiyle ilgili konuştu.

İkili, Portekiz'deki Paços de Ferreira'nın tarihinde ilk kez 5'nci olduğu sezonda beraber çalıştı. 2018-19 sezonunda Tanque takımın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

* Pepa çağırırsa da dönmem. Şu anda Brezilya'ya dönmeyi değil önce Türkiye'nin en üst ligine yükselmeyi, ardından da o ligde değerimi kanıtlamayı istiyorum.

* Takım olarak bunu başarmak üzereyiz. O yüzden transfer düşünerek vakit kaybedemem. Türkiye'nin en üst liginde forma giyen forvetlerden eksiğim olmadığını görmek beni sevindiriyor. Bahsettiğim forvetler de Batshuayi, Icardi.

Kaynak: Fotospor