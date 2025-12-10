Kadın cinayetler engellenemiyor. Olay Şanlıurfa'nın Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Araçtaki H.B. baygın bulundu. Genç kadının vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü M.B.’nin ise olayda yara almadığı belirlendi.

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan H.B.’nin yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu M.B.’nin çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Eşinin öldüğünü düşünen şüphelinin, olayı gizlemek için otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı anlaşıldı. Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi devam eden H.B.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.