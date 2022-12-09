9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 20 yaşındaydı. Döverek öldürüp yol kenarına attılar

20 yaşındaydı. Döverek öldürüp yol kenarına attılar

Adana’da 20 yaşındaki bir kişi yol kenarında sert cisimlerle dövülerek öldürülmüş halde bulundu, jandarma ekipleri cinayeti işleyen şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:52
Takip Et

Döverek öldürüp yol kenarına attılar

20 yaşındaydı. Döverek öldürüp yol kenarına attılar
+
Aa
-

Olay, dün gece Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın darp edilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın 20 yaşında Baran Tunç olduğu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesinde ikamet ettiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ön otopsi de gencin sert cisimlerle kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurularak darp edildiği belirlendi. Otopsinin ardından gencin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Jandarma ekipleri şahsı öldüren şüpheli ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
5
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
6
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.