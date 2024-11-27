Döviz bürolarında 50 ve 100 dolar alımları durduruldu

Düzenleme: Baran Yalçın
Döviz bürolarında 50 ve 100 dolar alımları durduruldu

Piyasa, para sayma makinelerinin ve bankamatiklerin ayırt edemediği sahte 50 ve 100 dolar krizi yaşanıyor.

Kapalıçarşı da para sayma makinelerinin ve bankamatiklerin ayırt edemediği sahte 50 ve 100 dolarların dolaşımda olması sebebiyle döviz büroları alımları durdurdu.

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600 MİLYON DOLAR SAHTE PARA DOLAŞIMDA İDDİASI

Son günlerde sahte para iddiaları artmaya başladı. Öyle ki piyasada 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu öne sürülmüştü. Pek çok döviz büroları ise şimdiden önlem almaya başladı. 50 ve 100 dolar alımları döviz bürolarında durduruldu.Çoğu döviz büroları ‘güvenlik’ gerekçesi ile 50 dolar ve beyaz 100 dolar kabul etmediklerini duvar astıkları kağıtlar ile belirtti.

BOZKURT: DÖVİZ BÜROLARI KABUL ETMİYOR

Ekonomist Turhan Bozkurt, ise X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Döviz büroları 50 dolar ve beyaz 100 dolar kabul etmiyor.” dedi. Eski dolarlar beyaz, yenileri ise mavi şeritli piyasada sürülüyor.

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ÇÖZÜM ARAYIŞINDALAR

Kapalıçarşı gibi döviz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, esnaf ve yatırımcılar büyük bir tedirginlik içinde. Para sayma makineleri ve ATM'lerin bile sahte paraları ayırt edememesi, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Döviz bürolarının çatı kuruluşlarından Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Hazine Bakanlığı ile görüşmeler yaparak çözüm arayışında.

SÜREÇ UZAYABİLİYOR

Bu sahte para krizi, yatırımcıları da etkiledi. Birçok kişi, sahte döviz korkusuyla altına yönelirken, altın fiyatlarında artış gözlemlendi. Döviz büroları ve bankalar, sahte paraların tespit edilmesi için para sayma makinelerini güncellemeye çalışıyor, ancak bu güncellemelerin yurt dışından gelmesi gerektiği için süreç uzayabiliyor

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