Döviz bürosundan pastaneye takip etti, çantayı çalıp kaçtı

Kaynak: İHA
Döviz bürosundan pastaneye takip etti, çantayı çalıp kaçtı

Samsun’da bir kapkaççı döviz bürosunda para bozduran bir kişiyi takip etti. Pastanede vatandaşın dalgınlığından yararlanan kapkaççı içi para dolu çantayı alıp kaçtı. Polis ekipleri hırsızı kısa sürede yakaladı.

Samsun’da döviz bürosunda para bozduran bir kişiyi takip eden şahıs, gittiği pastanede dalgınlığından faydalanarak içi para dolu çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Mecidiye mevkisindeki döviz bürosunda döviz bozduran E.M.B. (32) isimli şahsı takip eden O.Y. (25), müşterinin oturduğu pastanede dalgın anını fırsat bilerek çantasını çalıp kaçtı. Çantanın içerisinde 7 bin TL, 150 Azerbaycan manatı, kimlik ve banka kartları bulunduğu belirtildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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