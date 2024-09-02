Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Bu değişikliklere göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) kapsamında, yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarını TL'ye dönüştürebilecekler.

Ayrıca, yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024 itibarıyla, yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan altın hesapları, hesap sahibinin talebi üzerine belirlenen dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilebilecek.

TL’ye dönüşüm işlemleri, hesap sahiplerinin talebi doğrultusunda ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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