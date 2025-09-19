Dövme Sanatçısı Cihan Deniz, ABD’de Katıldığı 5 Yarışmada 15 Ödül Kazandı

Kaynak: Bülten


Kariyerine müzik ve fotoğrafla başlayan Türk dövme sanatçısı Cihan Deniz, son yıllarda dövme sanatında gösterdiği büyük başarılarla uluslararası alanda adından söz ettiriyor.

Deniz, ABD’de düzenlenen beş uluslararası dövme yarışmasında toplamda 15 ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Miami Allstars Tattoo Convention’da Portre kategorisinde elde ettiği derece, jüri koltuğunda Steve Butcher gibi dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı bir ortamda sanatının değerini ortaya koydu.

Black & Grey Realism, Cover-Up ve Minimal Realism tarzlarındaki uzmanlığıyla özgün bir çizgi yaratan Deniz, Amerika’da sürdürdüğü sanat yolculuğunda hem Türkiye’den hem de dünyadan genç sanatçılara ilham olmaya devam ediyor.

