Dövme tutkunlarına iyi haber

Bilim insanları, kendi kendine uygulanabilen, düşük maliyetli, acısız ve kanatmayan dövmeler geliştirdi. İşte o yeni bilgiler…

Dövme tutkunlarına iyi haber

Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, mikroiğneli dövme bantlarını öncelikle hayvan bakımı ve kısırlaştırılmış hayvanların takibi için kullanacaklarını duyurdu. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bu dövme yönteminde uygulama alanının gelecekte tıbbi ve kozmetik bakıma kadar genişleyebileceği vurgulandı.Yeni yöntemin baş araştırmacısı Profesör Mark Prausnitz, şunları açıkladı:

"Dövmelerde genellikle cildi tekrar tekrar delmek için büyük iğneler kullanılırken, bilim insanları bir kum tanesinden daha küçük olan ve çözünebilir bir kalıbın içine yerleştirilmiş dövme mürekkebinden yapılmış mikroiğneler geliştirdiİğneyi acı vermemesi için minyatür hale getirsek de dövme mürekkebini deriye etkili bir şekilde bırakıyor. Bu sadece tıbbi dövmeleri daha erişilebilir kılmanın değil, aynı zamanda uygulama kolaylığı nedeniyle kozmetik dövmeler için de yeni fırsatlar yaratmanın bir yolu olabilir. Bazı kişiler dövme için gereken acı ve zamanı göze alırken, diğerlerinin sadece deriye bastırılan ve acıtmayan bir dövmeyi tercih edebileceğini düşündük. " .

Araştırma Science akademik dergisinde yayımlandı. Projenin diğer bilim insanı Song Li ise "Mikroiğneler dövme mürekkebinden yapıldığından, mürekkebi deriye çok etkili bir şekilde bırakıyor. Sonuç olarak, mikroiğneler çözülmeden önce sadece bir kez cilde bastırılabiliyor ve acı ya da kanamaya yol açmıyor. Dövmeler genellikle tıbbi ortamlarda yara izlerini örtmek, kanser tedavisinde tekrarlanan radyoterapilere rehberlik etmek veya meme ameliyatından sonra meme uçlarını eski haline getirmek için kullanılıyor. Diyabet, epilepsi veya alerji gibi ciddi tıbbi durumları bildirmek için bilezik yerine tıbbi uyarı olarak da kullanılabilirler." diye görüş açıkladı.

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