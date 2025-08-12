Dövmesinin sırrını anlattı: 'Kızımın ayısı var, adı Volkan'

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, katıldığı bir programda özel açıklamalarda bulundu.

Libre Sports'a konuşan Demirel, vücudundaki ayı dövmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Bana futbol oynarken “Ayı” lakabını yakıştırdılar. Ben ayıları çok severim. Benim kızlarımın en sevdiği oyuncak ayıcıklardır. Yeda'nın bir tane ayısı var, adı Volkan! Benim için ayı önemli bir figür. Bana “Ayı” denmesinden hiçbir zaman rahatsız olmadım."