Dövüş efsanesi Bruce Lee’nin ölümündeki sır 52 yıl sonra çözüldü! Gizlenen gerçekler ortaya döküldü

Hong Kong devlet televizyonunun belgeseli, dövüş filmlerinin ikonu Bruce Lee’nin ölümünün sırlarını aydınlattı. NTV'nin haberine göre, Peki, o trajik gece neler oldu?

Dövüş filmleri efsanesi Lee’nin, 32 yaşında akut beyin ödemiyle değil, epilepsi nöbeti sonucu öldüğü açıklandı.

Naftempoiriki gazetesinin haberine göre bu çarpıcı iddia, Lee’ye yakın kişilerin ifadeleriyle destekleniyor ve artık dövüş sanatları efsanesinin genç yaşta ölümünün ana nedeni olarak kabul ediliyor.

YILLARCA GİZLİ KALDI

Devlet televizyonu TVB’nin “Ctrl+F The Truth” programında yapılan araştırmaya göre, San Francisco doğumlu, Hong Kong kökenli aktörün ölüm nedeni, onun süper kahraman imajını korumak için gizlendi.

“KÜÇÜK EJDERHA KIZ” İLE İLİŞKİSİ

Belgesel, Bruce Lee’nin trajik sonunu yaşayanların röportajlarıyla olayı yeniden canlandırıyor. Başrolde, Lee’nin sevgilisi var: Bugün 78 yaşındaki Betty Ting (gerçek adı Tang Meili), Pekin kökenli, Taipei doğumlu. 1967’de Shaw Brothers film şirketine katılarak Hong Kong’da aktrislik kariyeri yaptı.

Betty Ting, 25 yaşındayken, evli olan Bruce Lee’nin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. İkili, Lee’nin cazibesi ve “kader”le romantik bir ilişkiye başladı. Ting, sette Lee’nin stilini yönetiyor ve ona sevgiyle “Küçük Ejderha Kız” deniyordu.

O GECE NELER OLDU?

Anlatılana göre, 20 Temmuz 1973’te Bruce Lee, Betty’nin evine gitti ve saat 19.00’da baş ağrısından yakındı. Betty ona bir ağrı kesici vererek dinlenmesini önerdi.

Film yapımcısı Raymond Chow ile buluşmayı planlamışlardı. Chow aradığında, Betty, Lee’yi uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı.

Saat 21.45’te Chow geldiğinde Lee baygın bulundu. Betty’nin doktoru saat 22.00’de ambulans çağırdı ve Lee hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Lee’nin ölümünden sonra ilişkisi duyuruldu ve Betty sert eleştirilere maruz kaldı. Önce Lee’nin evinde bayıldığını reddetti, Raymond Chow’un talimatlarına uyduğunu ve kafasının karıştığını söyledi.

Ağrı kesicinin sorun yaratmadığını belirtti; bu, bilim insanları tarafından da doğrulandı. Betty, toplumun kendisine çok sert davrandığını hissetti.

Program, beyin kanaması, aşırı doz gibi söylentileri reddediyor.

ÇEKİMLERDE KRAMP VE BAYILMA

Adli tıp uzmanı Wai-ming Poon, Lee’nin ölümünden iki ay önce çekimlerde kramp ve bayılma geçirdiğini belirtti. ABD’deki raporda “kas spazmları bozukluğu” yazıyordu.

Ancak 1990’lara kadar SUDEP (Epilepsiye Bağlı Ani Açıklanamayan Ölüm) terimi bilinmiyordu. Poon, Lee’nin ölüm nedeninin epilepsi olduğunu düşünüyor.

“KAHRAMAN İMAJINI KORUMAK İÇİN”

Tıbbi görüşe göre, yoğun stres ve yorgunluk epileptik nöbeti tetikleyebilir. Lee’nin yüksek beklentileri durumu kötüleştirmiş olabilir. Kahraman imajını korumak için ölümü epilepsiyle bağdaştırılmaktan kaçınılmış olabilir.

BRUCE LEE KİMDİR?

Bruce Lee (27 Kasım 1940 – 20 Temmuz 1973), Çin asıllı Amerikalı dövüş sanatları ustası, aktör, yönetmen, yapımcı ve filozoftur. Dövüş sanatlarında devrim yaratan ve sinemada ikonik bir yer edinen Lee, özellikle kung fu ve jeet kune do ile tanınır.

Hollywood ve Hong Kong sinemasında Asyalı oyuncuların önünü açtı.

Asıl adı Lee Jun-fan olan Bruce Lee, 1940’ta San Francisco’da doğdu. Hong Kong’da büyüyen Lee, sokak kavgalarıyla dövüş sanatlarına yöneldi ve Wing Chun ustası Yip Man’dan eğitim aldı.

18 yaşında ABD’ye dönerek Washington Üniversitesi’nde felsefe okudu. Dövüş sanatları öğretmeye başladı ve kendi felsefi yaklaşımlarını geliştirdi.

Lee, geleneksel dövüş sanatlarının sınırlarına karşı çıkarak “Jeet Kune Do”yu (Yol kesen yumruk) yarattı. “Biçimsiz biçim” felsefesiyle özgürlüğe ve sadeliğe vurgu yaptı.

1970’lerde Hong Kong’da çekilen The Big Boss (1971), Fist of Fury (1972) ve Way of the Dragon (1972) filmleriyle dünya çapında ün kazandı. Hollywood’da Enter the Dragon (1973) ile efsane oldu.

Lee, sadece dövüşçü değil, düşünürdü. “Kendini bil”, “Su gibi ol” öğretileri, dövüş sanatları ve yaşam felsefesinde etkili oldu.

