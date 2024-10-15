Dow Jones rekor sonrası düşüşe geçerken S&P 500 sabit kaldı

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Dow Jones Sanayi Ortalaması'nın tarihi kapanışının ardından Salı sabahı istikrarını korudu. Üst düzey endeks 200 puandan fazla yükselerek ilk kez 43.000 seviyesinin üzerine çıktı. Yatırımcılar şimdi piyasanın son yükselişinin sürdürülebilirliğini değerlendirirken en son kazanç raporlarını sindiriyor.

Teknoloji hisseleri, pazartesi günkü seansta %1,4 yükselerek S&P 500'ün kazançları için temel itici güç oldu. Yapay zeka sektörünün lideri Nvidia , %2,4'lük bir kazanç elde ederek hisseyi rekor seviyeye taşıdı ve genel olumlu duyguya katkıda bulundu. Ancak Citi'den Scott Chronert dahil bazı analistler, S&P 500'ün mevcut seviyelerde aşırı değerli olabileceği konusunda uyardı. Chronert, olumlu haberler yükseliş duygusunu desteklemeye devam ettiği sürece piyasanın yüksek kalabileceğini belirtti.

KAZANÇ RAPORLARI PİYASA HAREKETİNİ YÖNLENDİRİYOR

Birkaç önemli şirket kazanç raporlarıyla manşetlere çıktı ve piyasa öncesi hareketlerin tonunu belirledi.

Bank of America hisseleri Wall Street tahminlerini aştıktan sonra %1 arttı. Banka, hisse başına 0,77 dolarlık beklentilere kıyasla 0,81 dolarlık kazanç ve 25,3 milyar dolarlık tahmine kıyasla 25,5 milyar dolarlık gelir bildirdi.

Goldman Sachs, hisse başına 8,40 dolarlık beklenenden daha iyi kazanç bildirdikten sonra %2 yükseldi, bu analistlerin tahmin ettiği 6,89 doların çok üzerindeydi. Gelir ayrıca, ticaret ve yatırım bankacılığındaki güçlü performansla tahminleri aştı.

Johnson & Johnson, onkoloji bölümündeki güçlü satışlarla desteklenen çeyreklik kazançların beklentileri aşmasıyla hissesinde hafif bir artış gördü. Şirket, 2024 yılı tam yıl kârını ve satış rehberliğini artırdı.

UnitedHealth Group , bu yılın başlarında gerçekleşen siber saldırının kalıcı etkileri nedeniyle şirketin kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesiyle güçlü çeyrek sonuçlarına rağmen %3,2 düştü.

Walgreens Boots Alliance, iyimser bir kazanç raporunun ardından %5 yükseldi. Şirket ayrıca, maliyetleri düşürmeyi ve karlılığı artırmayı amaçlayan bir hamleyle önümüzdeki üç yıl içinde 1.200 mağazayı kapatma planlarını duyurdu.

SÜRPRİZ ÜRETİM DARALMASI

Ekonomik haberlerde, New York Fed'in Empire State Üretim Endeksi Ekim ayında beklenmedik bir daralma gösterdi ve beklenen 3,0'ın çok altında olan -11,9'luk bir okuma kaydetti. Bu, yeni siparişlerde ve sevkiyatlarda keskin düşüşlerle Eylül seviyelerinden önemli bir düşüşe işaret etti. Bu olumsuz başlığa rağmen, ileriye dönük beklentiler endeksi gelecekteki faaliyetlere ilişkin iyimserliği yansıtan 38,7'ye yükseldi.

Yaklaşan Ekonomik Güncellemeler ve Fed Açıklamaları

Tüccarlar, ABD imalatı ve tüketici beklentileriyle ilgili yaklaşan verileri yakından izleyecekler. Ayrıca, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de dahil olmak üzere Federal Rezerv yetkililerinin, merkez bankasının politika yönüne ilişkin daha fazla içgörü sağlayabilecek yorumlarda bulunmaları bekleniyor.