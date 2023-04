Down sendromlu Barbie üretildi. Bir ilke imza atıldı

ABD’de Down Sendromlu çocuklar için Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ile işbirliğinde Down Sendromlu Barbie üretildi. NDSS açıklamasında amaçlarının daha da fazla çocuğun kendilerini Barbie'de görmesini sağlamak olduğunu ifade etti.