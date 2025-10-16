Darıca Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin restoranında 21 yaşındaki Altuntaş için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

Etkinliğe temsili jandarma üniformasıyla gelen Altuntaş, şarkı ve türküler eşliğinde oynadı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

BİR GÜNLÜĞÜNE HAYALİ GERÇEK OLDU

Altuntaş'ın aynı zamanda çalışma arkadaşı olduğunu aktaran Bıyık, "Özel bir bireyimiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Altuntaş, Gebze Jandarma Komutanlığı'na giderek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı.