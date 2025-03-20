Down Sendromlulara unutulmaz akşam

Kaynak: İHA
Down Sendromlulara unutulmaz akşam

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Down Sendromlular Günü Senfonik Türküler Konseri düzenlendi.

Kepez'de Down Sendromlular Günü çerçevesinde düzenlenen Senfonik Türküler Konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Koray Karaca yönetimindeki orkestra Türk müziğinin öne çıkan eserlerini dinleyicilere sundu.

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Orkestra, Memleketim, İzmir Marşı, Gökyüzü, Manolya, Ceddin Deden, Yürekler Kabarık ve Çanakkale gibi eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Etkinliğe katılan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, belediye olarak özel çocukların ve ailelerinin yanına olduklarını söyledi.

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Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay da, "2016 yılında fırsat verirseniz başarabiliriz diye çıktığımız yolda Türkiye'de bir ilk olan özel bir mehter takımı kurduk. Devlet Senfoni Orkestrası ile bir senfonik mehter gösterisi yaparak da yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bu konserde bizim ikinci konserimiz olacak" diye konuştu.

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Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, geceye katkıda bulunan Hayat Sanat Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Adil Özpınar ve Aspendos Lions Dönem Başkanı Çağrı Erdem'e plaket ve çiçek takdim etti.

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