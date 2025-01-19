Doyran Göleti kurumak üzereydi, su tutmaya başladı

Kaynak: DHA

Antalya’daki Doyran Göleti, kuraklık nedeniyle ciddi şekilde kurumuştu. Ancak, son yağışlarla birlikte su seviyesi artmaya başladı.

Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent yolunda bulunan Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi.

doyran-goleti-kurumak-uzereydi-su-tutmaya-basladi-yenicag-7.jpg

Kızılçam ormanları ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan bu gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım alanının sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin tercih ettiği gölet, geçen yaz kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

doyran-goleti-kurumak-uzereydi-su-tutmaya-basladi-yenicag-2.jpg

Kuraklık ve su kaynaklarının tarımda aşırı kullanımından dolayı göletteki su seviyesi çok düşmüş, adacıklar oluşmuş ve toprak çatlamıştı. Ancak, Aralık ayında son 15 yılın yağış rekorunun kırılmasıyla göletteki su seviyesinde önemli bir artış oldu.

doyran-goleti-kurumak-uzereydi-su-tutmaya-basladi-yenicag-4.jpg

Yeniden su tutmaya başlayan göletin su seviyesinin bahara kadar daha da yükseleceği bekleniyor. Ayrıca, göletin ekim ayı ile birlikte havadan çekilen görüntüleri, su seviyesindeki artışı net bir şekilde gösteriyor.

doyran-goleti-kurumak-uzereydi-su-tutmaya-basladi-yenicag-6.jpg

doyran-goleti-kurumak-uzereydi-su-tutmaya-basladi-yenicag-7.jpg

Son Haberler
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
CHP’ye erken uyarı: İktidar sertleşecek, İmamoğlu’nun önünü kesecek
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar
İplik Mahallesi’nde muhtarlık seçimi heyecanı: 4 aday yarışıyor
İplik Mahallesi seçim heyecanı
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
Apple'dan TikTok dahil 10 uygulamaya erişim engeli
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı
ABD Ordusu'nda skandal: Askerlerin hacklerla bağlantısı ortaya çıktı