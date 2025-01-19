Doyran Göleti kurumak üzereydi, su tutmaya başladı

Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent yolunda bulunan Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi.

Kızılçam ormanları ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan bu gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım alanının sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin tercih ettiği gölet, geçen yaz kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

Kuraklık ve su kaynaklarının tarımda aşırı kullanımından dolayı göletteki su seviyesi çok düşmüş, adacıklar oluşmuş ve toprak çatlamıştı. Ancak, Aralık ayında son 15 yılın yağış rekorunun kırılmasıyla göletteki su seviyesinde önemli bir artış oldu.

Yeniden su tutmaya başlayan göletin su seviyesinin bahara kadar daha da yükseleceği bekleniyor. Ayrıca, göletin ekim ayı ile birlikte havadan çekilen görüntüleri, su seviyesindeki artışı net bir şekilde gösteriyor.