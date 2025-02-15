DP lideri Gültekin Uysal'dan TÜSİAD'a destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"AKP iktidarı varolan şartlarda sandıktan çıkamayacağı için 1 Ekim 2024 itibariyle Türk Demokrasini, muhalefeti, özel sektörü ve sivil toplumu adeta abluka altına almak için bir süreç başlattı. Artık Türkiye bir ‘melez otokrasi’ den adı klasik manada konmuş tipik bir otokrasiye dönüşüyor! Her yerlerinden hukuksuzluk, yolsuzluk akan AKP mensuplarına değil de Muhalefet partileri, belediye başkanları, gazeteciler, sokak röportaj veren vatandaşlar, şimdi de TÜSİAD yöneticilerine soruşturma açılıyor.

Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in tabiriyle, ‘vatandaşları susturamazsınız; ağzını kapatsanız gözleriyle konuşur.’ En küçük eleştiriyi varlık-yokluk meselesi ve varlıklarına tehdit olarak gören Akp iktidarı yoksullaştırılan, hakkı sahte TÜİK rakamlarıyla çalınan, vergileri yağmalanan emekli, tüccar, kadın genç hiçbir toplumsal grubu istese de susturamayacaktır! Bir Bolu Beyi varsa elbette bir değil binlerce Köroğlu hakkı haykıracaktır! Temsil ettiği kitlelerin hak ve hukukunu korumayan, susan Birlik-Konfederasyon Başkanlarını da hakkı tüm baskılara rağmen seslendiren TÜSİAD Başkan ve yöneticilerini de tarih kaydedecektir."