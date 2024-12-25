DP'li Altıntaş'tan, asgari ücret eleştirisi: Bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Haydar Altıntaş, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın açlık sınırını bile karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, “Gerçek enflasyon yüzde 80’in üzerindeyken bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez" dedi.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, asgari ücretin yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 liraya çıkarılmasını eleştirdi. Altıntaş, bu rakamın açlık sınırını ancak karşıladığını belirterek, şunları söyledi:

"BU MAAŞ BİR SEFALET ÜCRETİ OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEZ"

"Bugün Türkiye’de açlık sınırı 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı ise 70 bin 835 liraya ulaşmış durumda. Saray’daki lüks harcamalar göz önüne alındığında, 22 bin 104 TL’lik bu maaş, sarayda 388 saniyede harcanıyor. Vatandaşlarımız, modern kölelik koşullarında bir maaşa talim etmek zorunda bırakılıyor. TÜİK’in yüzde 47 olarak açıkladığı enflasyon bile asgari ücretlinin enflasyonunun yanına yaklaşamıyor. Gerçek enflasyon yüzde 80’in üzerindeyken bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez."

"BU KOŞULLAR, MODERN KÖLELİK OLARAK TANIMLANAN YAŞAMIN TA KENDİSİDİR"

Altıntaş, kira artış oranlarının yüzde 60’ı aştığını, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43,93 oranında zam yapıldığını ve temel ihtiyaçların dahi karşılanamaz hale geldiğini ifade etti. Türkiye’de bir 2+1 evin en düşük fiyatının 2,5 milyon lira, ortalama bir arabanın fiyatının 600 bin lira, sıradan bir telefonun fiyatının 50 bin lira olduğuna dikkati çekti. Gençlerin evlenmek için en az 750 bin liraya ihtiyaç duyduğunu belirten Altıntaş, "Bu ücretle bir gelecek inşa etmek mümkün değil. Bu koşullar, modern kölelik olarak tanımlanan yaşamın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"MODERN KÖLELİK SONA ERDİRİLMELİ"

Altıntaş, çalışma hayatındaki hak ihlallerini önlemek için köklü düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırında, geleceğini ipotek altına alarak yaşamak zorunda kalıyor. Türkiye’nin modern kölelikte Avrupa birincisi olması utanç vericidir. İnsanca çalışma ve yaşam koşulları için somut adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altıntaş, işçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı ve Bakanlığın bu konuda alacağı önlemlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMAYI ÖNLEMEK İÇİN ILO İLE YAPILAN PROJELER NELERDİR?"

Altıntaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Altıntaş, Bakan Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

"- Türkiye’de modern kölelik koşullarında çalıştırılan kişi sayısına ilişkin resmi bir veri veya değerlendirme bulunmakta mıdır?

- Modern kölelikte Avrupa birincisi olmamızın nedenleri ve çözüm yollarına ilişkin Bakanlıkça yapılan bir çalışma var mıdır?

- Düşük ücret, kayıt dışı çalışma ve zorla çalıştırmaya karşı hangi denetim mekanizmaları devreye alınmaktadır? Son üç yılda yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

- Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı önlemek için ILO ile yapılan projeler nelerdir?"