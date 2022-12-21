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  • Cemal Enginyurt gündem yaratacak bir Sedat Peker tiviti attı

Cemal Enginyurt gündem yaratacak bir Sedat Peker tiviti attı

Sedat Peker'in seçime iki ay kala konuşacağını yinelemesinin ardından DP'li Cemal Enginyurt, konuya ilişkin çok konuşulacak bir twite imza attı

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:30
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DP'li Cemal Enginyurt gündem yaratacak bir Sedat Peker tiviti attı

Cemal Enginyurt gündem yaratacak bir Sedat Peker tiviti attı
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Gazeteci Seyhan Avşar, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yakınları aracılığıyla verdiği 'video' cevabını paylaşmış, Peker’in, “Yaşadığım sürece, hatta ölürsem sözlerimin arkasında duracağım. Videoları paylaşacağım.” dediğini söylemişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e destek oldu.

Enginyurt, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen yaşayacaksın, biz muhalefet olarak sana inanıyoruz, açıkladığın her meselenin takipçisi olacağız. Devr-i Sabık yaratarak hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un paylaşımının tamamı şöyle:

“Yaşasamda,ölsemde son iki ay konuşacağım.” Diyen Sedat Peker doğrunun,cesaretin,inancın ve hesaplaşmanın ispatı olmuştur. Sedat Peker sen yaşayacaksın,biz muhalefet olarak sana inanıyoruz,açıkladığın her meselenin takipçisi olacağız.Devr-i Sabık yaratarak hesap soracağız"

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Mehmet
21.12.2022 22:39
Sayın Enginyurt tek sizi saygı ile selamlıyorum bir chp li olarak…  
 
Murat
21.12.2022 22:33
Bir konuşsa da pislikler ortaya çıksa!  
 
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