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Dikkat! İnme artık gençlerde de görülüyor İşte nedeni...

Dr. Berna Arlı, "Son yıllarda gerek içinde bulunduğumuz pandemiye bağlı olarak gerekse yaşadığımız şartlara bağlı olarak daha erken yaşta da inme hastalıklarını, genç hastalarda görüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:45
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Dr. Arlı: Erken yaşta inme hastalıklarını görülüyor

Dikkat! İnme artık gençlerde de görülüyor İşte nedeni...
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Dr. Arlı, inme hastalığının her yaştan insanda sıklıkla görüldüğüne dikkat çekti "Genellikle 60 yaş üstünde daha sık; ama son yıllarda gerek içinde bulunduğumuz pandemiye bağlı olarak gerekse yaşadığımız şartlara bağlı olarak daha erken yaşta da inme hastalıklarını, genç hastalarda görüyoruz. Bu tarz konuşma bozukluğu, güçsüzlük, uyuşma gibi semptomlu olan hastaların yaştan bağımsız olarak mutlaka acil servise başvurması gerekiyor. Her gün acile en az 10 ila 15 inme hastası başvuruyor. Bunlardan 1-2 tanesi büyük damar tıkanıklığı dediğimiz işlem yapacağımız hasta oluyor. Ama primer inme nöbetçisi olduğumuz zaman 112, hastaları ilk olarak buraya getirdiği için ortalama 40 ila 45 hastanın başvurduğu zamanlar da oluyor" diye konuştu.

İnme hastalığında erken teşhisin çok önemli olduğununaltını çizen Dr. Arlı, "Erken dönemde başvurup, uygun hastalara yaptığımız işlemler ile güçsüzlüğü, konuşma bozukluğunu tamamen düzelmiş olarak taburcu edebiliyoruz. Onun için bu semptomları hissettikleri anda mutlaka 112'ye başvurması gerekiyor. Gerek damar içi tedavi, gerekse girişimsel tedavi ile erken dönemde müdahale ettiğimiz hastaların normale dönmesi ve toparlanması oranları oldukça yüksek" şeklinde konuştu..

“TÜTÜN, ALKOL İNME RİSKİNİ ARTIRIR”

İnme hastalığını tetikleyecek faktörlerden özellikle inme riski taşıyan bireylerin kaçınması gerektiğini belirten Arlı, şunları söyledi:

"İnme için en önemli şey inme olmadan önceki tedbirlere uyulması lazım. Yani eğer hastanın hiper tansiyonu, diyabeti, kolestrolü varsa bununla ilgili uygun tedaviyi alması ve yakın takip edilmesi gerekiyor. Alkol, sigara ciddi anlamda inme riskini arttıran faktörler. Kimsenin bunları kullanmaması gerekiyor. Özellikle risk faktörlerinden birisine sahipse bu kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle önlenebilir faktörlerin kontrol altında tutulması gerekiyor. "

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