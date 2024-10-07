Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre eylülde enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 iken, aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklandı. Eğitim sektöründeki yüzde 14’lük artış ise en çok yükseliş gösteren kalem oldu.

Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Bader Arslan, yurt içi enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Arslan, enflasyonun artı ve eksilerini değerlendirdi. İşte Arslan’ın açıklamaları:

ARTILARI:

Yıllık enflasyon 4 aydır gerileyerek mayıstan bu yana 26 puanlık gerileme gösterdi.

Yıllık enflasyon son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

Enflasyon 3 senenin ardından yıllık bazda politika faizinin altına indi.

EKSİLERİ:

Aylık manşet enflasyon hala çok yüksek seviyede.

Aylık çekirdek enflasyon ve mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon istenen düzeyin üzerinde.

Hizmet enflasyonundaki katılık hala kırılmadı.

Şu ana kadar yaşanan 26 puanlık düşüşün büyük kısmı baz etkisinden kaynaklanıyor.

BEKLENEN DÜŞÜŞ NEDEN GELMİYOR?

Döviz kuru ve enerji kanallarından ciddi bir negatif etki gelmemesine rağmen enflasyon, neden istenen şekilde düşmüyor?

Dr. Bader Arslan, bizim gibi yüksek ve inatçı enflasyonu aşağı çekmek için sadece faiz artışının yetersiz olduğunu belirterek, faiz artışı daha doğrusu reel faizlerin pozitife çekilmesi, TL’ye olan güven talebin artması ile aşırı derecede hızlı büyüyen tüketim harcamalarının kısmen yavaşlamasını sağladığı söyledi.

Dr. Bader Arslan, enflasyon tarafında çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek ““Bu alanda çalışmalar yapılmadı değil, ancak bu çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir” ifadelerini kullandı.

KAMUDA TASARRUF VE VERGİ ÇALIŞMALARINDA ŞEFFAFLIK

Aylar önce ilan edilen “kamuda tasarruf” sürecinin beresinde olduğumuz, önlemlerin ne sonuç getirdiği konusunda kamuoyu ile periyodik olarak paylaşım yapılması gerektiğini savundu.

Arslan, vergi politikasında en bariz zaafımız olan dolaylı-dolaysız dağılımında ibreyi dolaysız vergilere çevirmek için ortam bu kadar müsaitken neden adıl atılmadığını merak edildiğine vurgu yaptı.

Kayıt dışılık ile mücadelede güzel örnekler olduğuna vurgu yapan Arslan, kamuoyunun inceleme ve operasyon haberinden çok sonuç görmek istediğini dikkat çekti.

Arslan, “Eğitim alanındaki aylık fiyat arışının nasıl bir anda yüzde 14’e ulaşabildiği bir tarafa, ekonomik gerekçelerle değil hırs ve etikle açıklanabilecek bu fiyat sıçramalarını önlemek için çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi .