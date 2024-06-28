Dr. Disrespect’e bir darbe daha geldi. Askıya aldılar

Serkan Talan
Dr. Disrespect’e bir darbe daha geldi. Askıya aldılar

Milyonlarca takipçisi bulunan ve reşit olmayan bir çocukla cinsel içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıkan Dr. Disrespect’e bir darbe daha geldi. Ünlü yayıncının bulunduğu platform YouTube, Dr. Disrespect’in yayınlardan para kazanma özelliğini askıya aldı.

‘Dr. Disrespect’ olarak bilinen ünlü oyuncu yayıncısı Guy Beahm'ın, reşit olmayan bir çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesi ile Twitch’ten kovulduğu ortaya çıkmıştı. Milyonlarca takipçisi olan yayıncı, reşit olmayan biriyle "bazen çok fazla uygunsuz olma eğiliminde" olan mesajlar attığını kabul ederken “Kesinlikle pedofili değlim” dedi.

Ortalığı ayağa kaldıran belgeler sonrası ünlü yayıncı ile sponsorluğu olan çok sayıda firma çekildiğini açıkladı.

BİR DARBE DE YOUTUBE’DAN GELDİ

Ortaya çıkan skandal sonrası Dr. Disrespect’e bir darbe de YouTube’dan geldi. YouTube, 4 milyondan fazla abonesinin olan yayıncının hesabındaki para kazanma özelliğini dondurdu. Böylece ünlü yayıncının 4 milyondan fazla abonesinin abonelikleri de donduruldu.

YouTube’un Dr. Disrespect’in aboneliğini “İçerik üretici sorumluluğu politikasını ihlal ettiği için” askıya aldığı öğrenildi.

Ünlü yayıncı bir süre yayınlarına ara vereceğini duyururken, sonrasında “Güçlü şekilde döneceğini” ima etti. Ancak dönüşü için yeni bir platform bulması gerekecek. Dr. Disrespect’in önümüzdeki dönemde yayınlara dönebilip dönemeyeceği merak konusu oldu.

Son Haberler
Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı Yerel Haberler
Kazada ağır yaralanan genç yaşama tutunamadı
Havalimanının çatısı çöktü! Ölü ve yaralı var Dünya
Havalimanının çatısı çöktü! Ölü ve yaralı var
Bu Almancı gerçekleri söyledi. Bu defa buradakiler inanmadı 'siz kötü durumdasınız' dedi Gündem
Bu Almancı gerçekleri söyledi. Bu defa buradakiler inanmadı 'siz kötü durumdasınız' dedi
Gaziantep'te IŞİD operasyonu Gündem
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Bornova Şube Müdürü gözaltına alındı. Polis şubede arama başlattı Ekonomi
Bornova Şube Müdürü gözaltına alındı. Polis şubede arama başlattı
Hapis cezası ile aranan 15 şahıs yakalandı Gündem
Hapis cezası ile aranan 15 şahıs yakalandı
Assassin’s Creed sevenlere müjde. Ezio yeniden geliyor mu? Teknoloji
Assassin’s Creed sevenlere müjde. Ezio yeniden geliyor mu?