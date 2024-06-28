Dr. Disrespect’e bir darbe daha geldi. Askıya aldılar

‘Dr. Disrespect’ olarak bilinen ünlü oyuncu yayıncısı Guy Beahm'ın, reşit olmayan bir çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesi ile Twitch’ten kovulduğu ortaya çıkmıştı. Milyonlarca takipçisi olan yayıncı, reşit olmayan biriyle "bazen çok fazla uygunsuz olma eğiliminde" olan mesajlar attığını kabul ederken “Kesinlikle pedofili değlim” dedi.

Ortalığı ayağa kaldıran belgeler sonrası ünlü yayıncı ile sponsorluğu olan çok sayıda firma çekildiğini açıkladı.

BİR DARBE DE YOUTUBE’DAN GELDİ

Ortaya çıkan skandal sonrası Dr. Disrespect’e bir darbe de YouTube’dan geldi. YouTube, 4 milyondan fazla abonesinin olan yayıncının hesabındaki para kazanma özelliğini dondurdu. Böylece ünlü yayıncının 4 milyondan fazla abonesinin abonelikleri de donduruldu.

YouTube’un Dr. Disrespect’in aboneliğini “İçerik üretici sorumluluğu politikasını ihlal ettiği için” askıya aldığı öğrenildi.

Ünlü yayıncı bir süre yayınlarına ara vereceğini duyururken, sonrasında “Güçlü şekilde döneceğini” ima etti. Ancak dönüşü için yeni bir platform bulması gerekecek. Dr. Disrespect’in önümüzdeki dönemde yayınlara dönebilip dönemeyeceği merak konusu oldu.