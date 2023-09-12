Dr. Dt. Eren Korunmuş Yanıtlıyor: Diş Teli mi, Şeffaf Diş Plağı mı? Neden Şeffaf Diş Plağı Tercih Edilmeli?

Dr. Dt. Eren Korunmuş, diş teli mi şeffaf diş plağı mı, neden şeffaf diş plağı tercih edilmeli sorularına yanıt verdi. Şeffaf plakların kişinin sosyal yaşamını etkilememesi sebebiyle en çok tercih edilen ortodontik tedavilerden biri olduğunun altını çizen Dr.Korunmuş, şeffaf plaklar sayesinde estetik kaygı yaşamadan ortodontik problemlerin çözülebileceğini söyledi.

Hastaların genellikle ön bölgedeki çapraşıklıklar sebebi ile estetik kaygılar yaşadığını belirten Dr. Dt. Eren Korunmuş, şeffaf plakların bu kaygıları ortadan kaldırmak için en iyi çözümlerden biri olduğunu belirtti. Ortodontik problemlerin, başta estetik kaygı olmak üzere birçok konuda ciddi sıkıntılara sebep olabileceğinin de altını çizen Dr. Korunmuş, hastaların bir ortodontiste başvurmasını ve doğru teşhis için gerekli muayenelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Ortodontik Tedavi Nedir?

Ortodontik tedavi, bireylerin yanlış konumlanmış olan diş ve çenelerindeki düzeltme işlemleridir. Ortodonti tedavileri birçok farklı materyal ile yapılabilir. Tel tedavisi ortodontik tedavi ile aynı anlamda değildir. Tel ya da şeffaf plak tedavisi, ortodontik tedavi yöntemlerinden biridir.

Şeffaf Plak Tedavisi Nedir?

Şeffaf plak tedavisi, dişlerde görülen çapraşıklık ya da boşlukların; bir seri, hareketli şeffaf plak yardımı ile düzeltilmesi işlemidir.

Diş Teli Yerine Neden Şeffaf Plak Tercih Edilmeli?

Şeffaf plak tedavisi tel tedavisine nazaran, hastalar için çok daha estetik, yeme/içme sorunu yaşamadığı, rahatlıkla dişlerini temizleyebildiği bir yöntemdir.

Şeffaf Plakları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Şeffaf plak kullanımında en önemli noktalardan biri, plakların günlük kullanım süresidir. Hasta bu plakları yeme içme ve diş fırçalama süreleri dışında günde en az 20 saat kullanması gerekir. Yemek yediğiniz, diş fırçaladığınız ve sıcak içecekler tükettiğiniz zamanlar dışında şeffaf plaklarınız hep ağzımızda takılı olmalıdır. Doktorunuzun günde en az 2 kez plak temizliği yapmanız gerektiğini önerir. Doktorunuz tarafından temizlik ve ek yardımcı ürünler hakkında gerekli bilgilendirmeler de yapılır.

Şeffaf Plak Bakımı ve Temizliği Nasıl Olmalı?

Şeffaf plaklar rutin olarak, yumuşak uçlu bir diş fırçası, sıvı sabun ve soğuk su ile en az günde 2 kez temizlenmelidir. Dr. Dt. Eren Korunmuş, ben hastalarıma plak temizliğinde aşındırıcılığı sebebi ile diş macunu kullanmamalarını öneriyorum dedi. Bunlara ek olarak şeffaf plak jeli gibi yardımcı ürünlerin de haftada 2-3 kez kullanılmasının yeterli olduğunu söyledi. Bir diğer önemli konu ise; yemek yedikten sonra şeffaf plaklarınızı yeniden takmadan önce dişlerinizi mutlaka fırçalamalısınız.

https://www.seffafplakdunyasi.com/seffaf-plaklarin-temizligi-ve-bakimi/ yazısında şeffaf plak temizliği hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Şeffaf Plaklar Ne Kadar Süre Takılmalı?

Şeffaf plaklarınızı günde en az 20-22 saat süreyle takmanız tavsiye edilir. Böylece planlanan hareket sağlanır ve bir sonraki takılacak plak için dişler pozisyonlarını alabilir.

Şeffaf Plak Tedavilerinde Yeme İçme Alışkanlıkları Nasıl Değişiklik Gösteriyor?

Şeffaf plak tedavisinde plaklar ağızda değilken, rahatça yeme içme yapılabildiği için beslenme ile ilgili sıkı kurallar yoktur. Rahatlıkla yeme içme yapılabilir. Sadece dişlerin hareketine destek olma amaçlı dişlerin üzerine yapıştırılan ataşman denilen dolgu parçacıkları çok sert gıdalardan dolayı kırılabilir. Böyle bir durum yaşanması halinde doktorunuzu bilgilendirmeniz ve o ataşmanın tekrardan yapıştırılmasını sağlamanız önemlidir.

Doktor Kontrolleri Nasıl İlerliyor? Ve İstenilen Sonuca Ne Zaman Ulaşılıyor?

Şeffaf plak tedavilerinde doktor kontrolleri tedavi başında ayda 1, daha sonraları ise tedavi ihtiyaçlarına göre 2 ila 3 ayda bir olacak şekilde organize edilir. Tedavide istenilen sonuca ulaşmakta en belirleyici faktör, hastanın tedaviye uyumudur. Uyumdan kastettiğimiz, hem günlük plak takma zamanı hem de hastanın randevularına gelip gelmemesidir.

Şeffaf plak tedavisinin süresi tüm ortodontik tedavilerde olduğu gibi problemin zorluğu ile ilişkilidir. Tedavinin zorluğu ve buna bağlı olarak kullanılması gereken plak sayısı tedavi zamanını belirleyen en önemli faktörlerdendir. Şeffaf plak tedavisi kişiden kişiye göre değiştiği için genel bir süre vermek uygun değildir.

Yapay zekâ birçok sektörü kökten değiştiriyor. Bu teknolojinin ortodonti dünyasında nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz?

Teknolojik gelişmelerin ilk etkilediği sektörlerden biri dental ve medikal dünyadır. Bu gelişmeler teşhis yöntemlerinde ve devamında ise tedavi yöntemlerinde hasta açısından oldukça olumlu değişimlere yol açar. Yapay zeka, günümüzde teknolojik gelişmelerde önemli bir role sahiptir. Yapay zeka özellikle yazılım ve 3 boyutlu üretim tabanlı şeffaf plaklarda, ortodontik tedavi sektöründe büyük çığır açacaktır. Yapay zeka tarafından hasta için en uygun tedavi planlaması, saniyeler içerisinde hazırlanacak, hekim çok ufak dokunuşlarla o tedavi planını onaylayacaktır.