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Uzm. Dr. Ferda Köklü: Konuşma gecikmesi gelişim geriliği işareti olabilir

Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, “Gelişim geriliğinde en büyük işaret konuşma gecikmesidir." dedi ve uyadılarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:57
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Dr. Ferda Köklü: Konuşma gecikmesi gelişim geriliği olabilir

Uzm. Dr. Ferda Köklü: Konuşma gecikmesi gelişim geriliği işareti olabilir
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Uzm. Dr. Ferda Yapıcı Köklü, gelişim geriliğini biyolojik ya da çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle çocuğun sosyal, duygusal gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumu olarak açıkladı.

Uzm. Dr. Köklü, “Boy ve kilosunun yaşıtlarından geride kalması durumu da olabilir ancak şart değildir. Gelişme geriliği sosyal becerilerde eksiklik, saldırganlaşma ve hırçınlık, akranlarıyla iletişim kuramama, zihinsel alanda gerilik, kavramların, neden-sonuç ilişkilerinin, problem çözme becerisinin gelişmemesi olarak özetlenebilir” diye konuştu.
 

BESLENME BOZUKLUKLARI NEDEN OLABİLİR

Gelişim geriliğinin nedenlerinden söz eden Dr. Köklü, “Genetik hastalıklar, erken doğuma ait sorunlar, doğum ağırlığının düşük olması, doğumda oksijensiz kalma, menenjit, kan şekerinin düşmesi, sarılık, epilepsi, ağır beslenme bozuklukları gibi tıbbi nedenler olabilir. Çağımızda en sık görülen neden ise anne, babanın ya da çocuğun bakımıyla sorumlu kişinin yeterince uyarıcı, sağlıklı bakım sağlamamasından kaynaklanır. Özellikle çalışan anne-babalarda çocuğun uzun süre değişik bilişsel etkinlikler yapmadan zaman geçirmesi, telefon-tablet bağımlılığı, akranlarıyla yeterince oynayamaması nedenler arasındadır.” dedi.
 

DÜZENLİ DOKTOR KONTRÖLÜNE GİDİLMELİ
 

Gelişim geriliğini anne ya da babanın anlamasının veya kabullenmesinin çok zor olduğuna dikkat çen Köklü, sözlerini şöyle südürdü:

“En sık karşılaşılan sorun konuşma gecikmesinin, sosyal yetkinliğinin zayıf olmasının doğal bir süreç olduğunun sanılmasıdır. Bu nedenle çoğu gelişme geriliği olan çocuk, geç tanı alır. Çocuklarda gelişim bozukluğunun önlenmesinin en iyi yolu düzenli çocuk hekimi kontrolleridir. Doktor gerekli gördüğünde çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatristi ve gelişim uzmanı yönlendirmesi yapacaktır.”

Gelişim geriliğinin bebeklik döneminde de anlaşılabileceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Köklü, “Bu dönemde öykü ve ayrıntılı nörolojik muayene değerli bilgiler sağlar. Daha detaylı değerlendirmeler için ise gelişimsel tarama testleri yardımcıdır. ” dedi.

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