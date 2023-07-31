Dr. Işık: Su içmeyi ihmal etmeyin

Editör: Erkavim Yıldırım

Op. Dr. Evren Işık, suyun oksijenle beraber insan yaşamının ana yakıtı olduğunu belirterek, ''Oksijen ve su olmadan yaşamamız mümkün değil. Özellikle yaz aylarında vücut normalden çok daha fazla sıvı kaybeder. Bu durum hayati tehlikeye yol açabilecek kadar ciddi olabilir. O nedenle yeterli ve dengeli şekilde su içmek hem sağlığı korumak hem de yaz aylarını daha rahat atlatmak açısından çok önemlidir” dedi.

GÜNDE KAÇ BARDAR SU KAYBEDİYORUZ

Gün içerisinde 10 bardağa yakın su kaybettiğimizi, bu miktarın yaz aylarında arttığını dile getiren Op. Dr. Evren Işık, “Sadece kaybettiğimiz miktarı yerine koymak için 10 bardak suyu mutlaka içmeli, çok efor sarf edip su kaybettiğimiz günlerde bu miktarı artırmalıyız. Özellikle aktif olarak spor yapanlar bu konuda daha dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.

KAFEİNİN İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR MI



Birçok kişinin gün içinde tükettiği çay, kahve gibi içecekleri su yerine koyduğunu ifade eden Dr. Işık, diğer içeceklerin yarardan çok zarar getirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Işık, ''Gün içinde çok çay-kahve içiyorum, suyun yerine geçmez mi diye soran çok hastam var. Hayır, çok az bir miktarda sıvı ihtiyacını karşılasa da bu içecekler su yerine geçmez. Aksine kafeinin idrar söktürücü etkisi olduğundan vücuttan su kaybettirir'' ifadelerini kullandı

''AŞIRI SU TÜKETİMİ DE SAĞLIĞI BOZUYOR''



Su tüketim miktarının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Evren Işık, aşırıya kaçmanın da sağlığa ciddi zararlar verebileceğini de belirterek, ''Vücuda ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla su girdiğinde ‘su toksikasyonu' dediğimiz sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Su fazlalığı nedeniyle kanın içindeki bazı elementler ve minerallerin oranı çok azalır. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. O nedenle su ne az ne de çok, kararında tüketilmeli'' diye konuştu.

AA