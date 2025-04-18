Dr. Mehmet Öz ABD Sağlık Direktörü olarak görevine başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dr. Mehmet Öz ABD Sağlık Direktörü olarak görevine başladı

Dr. Mehmet Öz, ABD'nin en önemli sağlık kurumu CMS'in başına geçti.

Medicare ve Medicaid programlarını yönetecek olan Öz, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle görevine başladı.

BEYAZ SARAY'DA YEMİN TÖRENİ
Türk asıllı ABD'li doktor Mehmet Öz, Amerikan sağlık sisteminin en önemli kurumlarından Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı'na atandı. Öz, görevine resmen başlamak için Beyaz Saray'da düzenlenen yemin törenine katıldı.

TRUMP'IN HAZIR BULUNDUĞU TÖREN
Başkent Washington'daki Oval Ofis'te gerçekleşen tören, saat 12.00'de basının huzurunda yapıldı. Dr. Öz yemin ederken, Başkan Donald Trump da törende yerini aldı.

MİLYONLARIN SAĞLIK HİZMETİNDEN SORUMLU
Dr. Mehmet Öz, yeni görevinde Medicare ve Medicaid programlarının başına geçti. Bu programlar, özellikle yaşlılar, düşük gelirli bireyler ve engelliler olmak üzere milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor.

BÜYÜK BÜTÇE VE SORUMLULUK
CMS Başkanlığı, yalnızca büyük bir bütçeyi yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sağlık politikalarını da şekillendiriyor. Dr. Öz'ün bu kritik pozisyonda nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.

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