Drag pistindeki yarış ölümle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Drag pistindeki yarış ölümle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da drag pistinde motosikletleri ile yarışan iki arkadaş, pist ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi.

Akdeniz Bölgesi'nin ilk drag pisti olma özelliği taşıyan ve Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında motor sporu tutkunlarının kullanımına açılan piste gelen Osman Özgen ve Mustafa A., trafiğe kapalı olan pistte motosikletleri ile yarışırken beton bariyerlere çarptı.

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Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücülerinden Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa A. ise, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Osman Özgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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