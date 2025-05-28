Dragon Quest için geri sayım başladı: Efsane 30 Ekim'de geri dönüyor

Square Enix, Japonya’da ilk Dragon Quest oyununun 27 Mayıs 1986’da piyasaya sürülmesini anmak amacıyla kutlanan Dragon Quest Günü kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Serinin kökenini oluşturan Dragon Quest I & II, modern HD-2D grafiklerle yeniden tasarlanarak 30 Ekim 2025’te oyunseverlerle buluşacak.

Oyunlar, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam üzerinden PC ve Microsoft Store üzerinden Windows platformlarında yayınlanacak. Dijital ön siparişler başladı.

ERDRİCK ÜÇLEMESİ TAMAMLANIYOR

Bu yapım, 2024’te çıkan Dragon Quest III HD-2D Remake’in ardından gelen doğrudan anlatı devamı niteliğinde. Oyuncular, efsanevi kahraman Erdrick’in soyundan gelen karakterleri kontrol ederek üçlemenin dramatik finaline tanıklık edecek.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, tamamen yeniden yaratılmış hikâye öğeleri ve oynanış modernizasyonlarıyla hem nostalji tutkunlarına hem yeni oyunculara hitap ediyor.

SADECE DİJİTAL OLARAK SUNULACAK

Square Enix, Dragon Quest dünyasına yeni adım atacak oyuncular için özel bir dijital koleksiyon da hazırladı. Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, üçlemeyi tek bir pakette sunarak Dragon Quest I, II ve III'ü bir araya getiriyor.

Grafiksel yeniliklerin yanında geliştirilmiş savaş sistemi, yeni görevler ve genişletilmiş senaryo içerikleriyle oyun deneyimi günümüz standartlarına uygun hale getirildi.

ÖZEL SÜRÜMLER VE KOLEKSİYONCULUK TUTKUSU

Oyuncular için Collector’s Edition sürümü de duyuruldu. Bu özel paket, fiziksel oyun kopyasının yanı sıra karakter ve canavar akrilik blok seti, ve bazı oyun içi ekipmanlar ile dijital ekran arka planları içeriyor. Yalnızca dijital olarak sunulacak olsa da, bu özel sürüm koleksiyon meraklıları için fiziki ögeler barındırıyor.

Ayrıca, hem Dragon Quest I & II HD-2D Remake hem de Dragon Quest III HD-2D Remake’e sahip olan oyuncular, ilk oyunda köpek kostümü, ikinci oyunda ise kedi kostümü gibi özel kozmetik içerikleri açabilecek.

SINIRLI SÜRELİ İNDİRİM

Dragon Quest Günü kapsamında, geçtiğimiz yıl çıkan Dragon Quest III HD-2D Remake şu anda kısa süreliğine yüzde 25’e varan indirimle satın alınabiliyor. Square Enix, oyunla ilgili daha fazla detayın ilerleyen aylarda paylaşılacağını da duyurdu.

Oyunseverler, klasik rol yapma oyunlarının zamana direnen efsanelerini modern bir yorumla yeniden keşfetmeye hazırlanıyor.