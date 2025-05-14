Draper direndi, Alcaraz turladı

İngiliz tenisçi Jack Draper, Roma Açık çeyrek finalinde güçlü rakibi Carlos Alcaraz’a 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç boyunca önemli fırsatlar yakalayan Draper, özellikle ilk sette 4-2 öne geçmesine rağmen bu avantajı sürdüremedi. Alcaraz ise kritik anlarda gösterdiği dirençle maça tutunarak adını yarı finale yazdırdı.

Dünyanın üç numarası olan İspanyol tenisçi, Draper’ın kırılma puanı elde ettiği anlarda soğukkanlı kalmayı başardı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca tempoyu yüksek tuttum ve rallilerde ona üstünlük kurmasına izin vermedim. Bu benim için güçlü bir silahtı" diyerek stratejisini anlattı.

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DRAPER’IN TOPRAKTA YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

23 yaşındaki Jack Draper, geçtiğimiz hafta Madrid Açık’ta kariyerinin ilk ATP toprak kort finaline çıkmıştı. Roma’da da Alcaraz gibi zorlu bir rakibe karşı güçlü bir performans sergileyerek, Fransız Açık öncesi formda olduğunu gösterdi. BBC Sport muhabiri Jonathan Jurejko’nun haberine göre, Draper bu sezon toprak zeminde 20 maçın 9’unu kazanarak önemli bir gelişme kaydetti.

Solak oyuncunun geçmişte yaşadığı fiziksel sorunları aşması, özellikle uzun rallilerde direncini artırarak rakiplerine karşı daha sağlam durmasını sağladı. Ancak Alcaraz gibi toprakta etkili bir rakip karşısında fırsatları değerlendirememesi, Roma’daki yolculuğunun sonunu getirdi.

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Maçın dönüm noktası, ikinci sette 4-4’lük eşitlikte geldi. Draper, üç kırılma puanını değerlendiremezken, Alcaraz dokuzuncu oyunda servis kırarak üstünlüğü ele aldı. Seti kendi servis oyunuyla noktalayan Alcaraz, böylece dünya sıralamasında Zverev’i geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.

Alcaraz, Roma’da ilk kez yarı finale kalırken, yarı finalde İtalyan Lorenzo Musetti ya da Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak. Genç İspanyol, bu performansıyla Roland Garros’ta unvanını koruma yolunda güçlü bir mesaj verdi.