Editör: Naim Arıoğlu

Draping makyaj, doğal makyaj sevenlerin favorisi olacak bir teknik. Draping makyaj uygulamasında bronz renkli ürünler yerine pembe ve şeftali tonlarında allıklar ile yüzünüzü gölgelendirerek aydınlatabilirsiniz.

Draping makyaj tekniğini uygulanması da oldukça kolay. Bir allık fırçası veya kesik uçlu fırçalarla bu görünümü kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Şakakların ve elmacık kemiklerinizin altına allık uyguladıktan sonra, birkaç ton açık başka bir allıkla da elmacık kemiklerinizin üzerini aydınlatabilirsiniz.

Draping makyaj tekniği ile hem doğal hem de aydınlık bir ten makyajına kavuşacaksınız.