Dream Theater, İstanbul'da

"An Evening with Dream Theater" turnesi, kurucu/davulcu Mike Portnoy'un vokalist James LaBrie, basçı John Myung, gitarist John Petrucci ve klavyeci Jordan Rudess'e katılarak kadroya geri dönmesinden bu yana gerçekleşen ilk turne. Dream Theater, bu konserde unutulmaz klasikleri ve hayranların favorilerini seslendirecek.

“BEKLEMEDE KALIN”

Turne ile ilgili konuşan grup üyeleri: "Bu turne hepimiz için inanılmaz derecede özel olacak! Her şovumuz, haklı bir beklenti ve çeşitli duygularla dolu olacak. Bir kez daha sahneye çıkıp herkesle birlikte tarihi 40. yıl kutlamalarına başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu sadece bir başlangıç ve önümüzdeki aylarda paylaşacağımız daha birçok heyecan verici Dream Theater haberi olacak."

27 Temmuz 2025'te, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri bugünden itibaren Bubilet'te satışta olacak.