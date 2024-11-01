Dream Theater, İstanbul'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dream Theater, İstanbul'da

Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater, 40. yıl dönümü kapsamında düzenlediği "An Evening with Dream Theater" turnesiyle 27 Temmuz 2025’te yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

"An Evening with Dream Theater" turnesi, kurucu/davulcu Mike Portnoy'un vokalist James LaBrie, basçı John Myung, gitarist John Petrucci ve klavyeci Jordan Rudess'e katılarak kadroya geri dönmesinden bu yana gerçekleşen ilk turne. Dream Theater, bu konserde unutulmaz klasikleri ve hayranların favorilerini seslendirecek.

“BEKLEMEDE KALIN”

Turne ile ilgili konuşan grup üyeleri: "Bu turne hepimiz için inanılmaz derecede özel olacak! Her şovumuz, haklı bir beklenti ve çeşitli duygularla dolu olacak. Bir kez daha sahneye çıkıp herkesle birlikte tarihi 40. yıl kutlamalarına başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu sadece bir başlangıç ve önümüzdeki aylarda paylaşacağımız daha birçok heyecan verici Dream Theater haberi olacak."

27 Temmuz 2025'te, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri bugünden itibaren Bubilet'te satışta olacak.

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