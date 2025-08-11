Dries Mertens geri dönüyor! Belçika'dan olay iddia

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılan 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Belçika basını, Dries Mertens'in eski takımına dönebileceğini iddia etti.

DRIES MERTENS ANDERLECHT'E DÖNÜYOR

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından futbolu bırakacağını açıklayan ancak emekliliğine dair resmi bir açıklama yapmayan Mertens için altyapısından yetiştiği Anderlecht'e geri döneceği iddiası ortaya atıldı. Mertens, Anderlecht'in UEFA Konferans Ligi ön elemesinde sahasında oynadığı Sheriff karşılaşmasını tribünden takip etti. Belçika medyası, yıldız 10 numaranın, bu eyleminin önümüzdeki günlerde Anderlecht'e geri dönebileceği iddialarını güçlendirdiğini duyurdu.

A TAKIM FORMASINI GİYMEMİŞTİ

Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Mertens, Belçika ekibinin A takımında forma giyemeden takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'da toplam 136 maça çıkan Belçikalı yıldız, 25 gol ve 44 asistlik performans sergilemişti.

