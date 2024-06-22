Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı

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Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı

Galatasaray ile 1 yıl daha devam edecek olan Dries Mertens'in yeni maaşı belli oldu.

2 sezondur Galatasaray forması giyen Dries Mertens, üst üste yaşanan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.

Ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız, yoğun çabalarla 1 yıl daha kalma kararı almıştı.

1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak olan Dries Mertens'in yeni maaşı da belli oldu.

Dries Mertens, önümüzdeki yıl Galatasaray'dan bonuslarla beraber 3.8 milyon Euro kazanacak.

Yıldız futbolcu 2 sezondur Sarı-Kırmızılı ekipteh senelik 4.5 milyon Euro maaş alıyordu.

Mertens geçen sezon 51 maça çıktı, 12 gol 19 asistlik performans sergiledi. Dries Mertens için resmi açıklama 1 Temmuz'da yapılacak.

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