Dries Mertens'in yeni maaşı ortaya çıktı. Rakamı duyan şaşırdı

2 sezondur Galatasaray forması giyen Dries Mertens, üst üste yaşanan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.

Ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız, yoğun çabalarla 1 yıl daha kalma kararı almıştı.

1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak olan Dries Mertens'in yeni maaşı da belli oldu.

Dries Mertens, önümüzdeki yıl Galatasaray'dan bonuslarla beraber 3.8 milyon Euro kazanacak.

Yıldız futbolcu 2 sezondur Sarı-Kırmızılı ekipteh senelik 4.5 milyon Euro maaş alıyordu.

Mertens geçen sezon 51 maça çıktı, 12 gol 19 asistlik performans sergiledi. Dries Mertens için resmi açıklama 1 Temmuz'da yapılacak.