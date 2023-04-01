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Mertens sahalara nasıl geri döndüğünü açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:19
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Dries Mertens'ten flaş açıklamalar

Mertens sahalara nasıl geri döndüğünü açıkladı
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönen Dries Mertens, 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

MERTENS'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Belçikalı yıldız, "Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım." dedi.

"SAHAYA GİRDİM"
Golden sonra sahaya girmesi sorulan Mertens, "Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." sözlerini kullandı.

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