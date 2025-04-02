Drift atan sürücüye ağır ceza! Tam 47 bin TL

Kaynak: DHA
Drift atan sürücüye ağır ceza! Tam 47 bin TL

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafik kurallarını ihlal eden sürücünün ehliyetine 60 gün el konulup, 47 bin 385 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya'da vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Cumhuriyet Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde bir araç sürücüsünün drift attığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet trafik ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu belirtilen araç sürücüsüne ulaştı. Aracın drift attığı görüntülere dair yapılan işlemler sonucunda sürücüye "Drift atmak" ve "Araçta toplumu rahatsız edecek şekilde ses sistemi bulundurmak" maddelerinden 47 bin 385 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konularak araç otoparka çekildi.

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