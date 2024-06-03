Drift atıp sosyal medyada paylaştı. 41 bin lira ceza yedi

Kaynak: İHA
Drift atıp sosyal medyada paylaştı. 41 bin lira ceza yedi

İstanbul Maltepe'de bir sürücü trafik esnasında drift atıp birde üstüne bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kimlik tespiti sonrasında sürücüye 41 bin 558 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, 31 Mayıs tarihinde Maltepe Mezarlık Yolu Sokak Büyükbakkalköy mevkiinde Ö.K. isimli şahsın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve bu anları sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Ö.K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden toplamda 41 bin 558 TL trafik cezası kesildi.

Drift attığı için kendisine ceza verilen kişiye isnat edilen suçlar ise şu şekilde:

Drift atmak suçundan: 32 bin 233 TL

Sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan: 1.506 TL

Saygısızca araç kullanmak suçundan: 690 TL

Araçta yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek suçundan: 690 TL

Abart egzoz kullanmak suçundan: 6.439 TL

Bununla beraber, şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.

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