Drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 93 bin lira ceza

Kaynak: DHA
Drift yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 93 bin lira ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde, alkollü ve ehliyetsiz sürücü E.T.U. (21), otomobille yüksek sesle müzik dinleyip drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

E.T.U.’ya toplamda 93 bin 13 TL para cezası uygulanırken, trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına çekildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İHBAR EDİLDİ

Olay, İspat Cami Mahallesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyip drift yapan bir sürücü, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çevredekiler, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyip durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, E.T.U. yönetimindeki 22 ADH 418 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

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ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA

Yapılan kontrolde, E.T.U.’nun 1.63 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis, E.T.U.’ya “Karayollarında dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi veya aracın yönünün değiştirilmesi” ile “alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak” maddelerinden toplam 93 bin 13 TL idari para cezası uyguladı. Sürücü, ifadesi alınmak ve adli işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, otomobil trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi.

Sürücünün drift yaptığı anlar, çevredeki cep telefonları ve güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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