Drift yapan maganda polisin elinden kaçamadı

Konya-Buğra KOÇAK

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbar eden vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerden yola çıkıp Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek aracın plakasını tespit etti.

Kısa sürede araca ve trafik magandası sürücü Osman T.’ye ulaşan ekipler sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRIFT-) maddesinden 9 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken Osman T. hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem başlatıldı.