Drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

Kaynak: İHA
Drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

Maltepe’de lüks otomobiliyle drift yapan M.A. adlı sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası kesildi.

Olay, 11 Temmuz günü Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.A. yakalandı. M.A'ya, trafik işaret levhalarına uymamak maddesinden 690 TL, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak maddesinden 690 TL, karayollarında dönüş kuralları dışında aracın el frenini çekerek veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştirmekten 32 bin 233 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplamda 34 bin 303 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

M.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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