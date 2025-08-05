Drift yaptı bıçak çekti dere yatağına düştü!

Vaka, gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen şahıs, aracıyla Mehmet Aslan Caddesi'nde kaydırmalı sürüş yapmaya başladı. Şahıs, çevredekilere rahatsızlık verdiği için kendisini ikaz eden kişileri de bıçakla korkuttu.

Bildirim üzerine alanına gönderilen polisleri gören sürücü, vasıtasına binerek uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin 'dur' uyarısını dinlemeyen kişi, kovalamaca esnasında direksiyon hâkimiyetini kaybedip, aracıyla dere kenarına yuvarlandı. Kazadan yara almadan kurtulan şahıs, polis tarafından tutuklandı.

Diğer yandan, sürücünün aracıyla kaydırmalı sürüş yaptığı anlar ise çevredekilerce cep telefonu kamera görüntüsüne alındı.