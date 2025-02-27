Driftin cezası çok ağır oldu! Hem 46 bin TL ceza yedi hem de ehliyeti gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Driftin cezası çok ağır oldu! Hem 46 bin TL ceza yedi hem de ehliyeti gitti

Mersin'de otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu.

Mersin'de otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye jandarma ekipleri 46 bin 393 TL ceza kesti, 60 gün süreyle de ehliyetine el koydu.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesinde bir sürücünün otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

2-003.jpg

Trafik jandarmasının yaptığı çalışma ve kamera incelemelerinde drift yapılan araç ve sürücü belirlendi. Yakalanan sürücüye drift yaparak çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 46 bin 393 TL ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Son Haberler
SAP, yapay zeka ve beceri bazlı İK yönetimiyle iş gücünü dönüştürüyor
SAP, yapay zeka ve beceri bazlı İK yönetimiyle iş gücünü dönüştürüyor
Erdoğan tehdit etmişti... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması
Erdoğan tehdit etmişti... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması
Ramazan ayı öncesi sıkı denetim!
Ramazan ayı öncesi sıkı denetim!
Komşuluk yeniden şekilleniyor! Yeni nesil komşuluklar
Komşuluk yeniden şekilleniyor! Yeni nesil komşuluklar
Nazlı Sabancı’dan kafaları karıştıran hamle! Babalık davası sonrası atağa geçti
Nazlı Sabancı’dan kafaları karıştıran hamle! Babalık davası sonrası atağa geçti