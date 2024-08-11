Drogba ölümle pençeleşiyor

Ganalı Drogba olarak meşhur olan Peasah, iki yıldan uzun süredir kendisini etkileyen ve son zamanlarda daha da kötüleşen demiyelinizan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü oyuncu şu anda uyku apnesi sorunu yaşadığını ve bu nedenle doktorların nefes almasına yardımcı olmak için oksijen takviyesi yapmaya başladığını açıkladı.

Hastalığın sebep olduğu hasar, sinirler boyunca sinyallerin normal akışını bozarak çeşitli nörolojik sorunlara yol açar. Peasah'ın durumu, maliyetli tedavi gerektiren önemli sağlık sorunlarına yol açmıştır.

Oyuncunun güncellemesi dikkat çekti ve birçok ünlü ve hayran sempati ve endişelerini dile getirdi. Peasah tedavisine devam ederken, bakımıyla ilişkili yüksek maliyetleri yönetmek için mali yardım arıyor.

Mart 2024'te Drogba'ya, sinirlerin koruyucu kılıfına zarar veren ve görme, hareket ve duyum sorunlarına yol açan bir rahatsızlık olan demiyelinizasyon teşhisi konulduğu haberi yayıldı.

Haberin duyulmasından birkaç gün sonra Başkan Yardımcısı Dr. Bawumia, hasta YOLO oyuncusunu ziyaret ederek ona geçmiş olsun dileklerini iletmişti.