Drogba ve Falcao'yu yakaladı. Icardi'den çarpıcı istatistik

Galatasaray'ın yıldızı Icardi Sarı - Kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

Drogba ve Falcao'yu yakaladı. Icardi'den çarpıcı istatistik

Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Icardi Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu Drogba ve Falcao'nun Galatasaray'daki başarılı formunu da yakalamayı başardı.
Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı.
Sabah'ın haberine göre Icardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.
Icardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi.
erem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.

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