Drogba’dan olay Galatasaray paylaşımı! Daha önce Mourinho’ya sahip çıkmıştı

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sosyal medyada ortalık ayağa kalktı. Yapılan paylaşımlarda hem Galatasaray’ın galibiyetine hem de çıkan olaylara vurgu yapıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan biri oldukça dikkat çekti. Bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Drogba Galatasaray’ın galibiyetini kutladı.

Eski golcü, yaptığı 2 paylaşımla Galatasaray’ı kutladı.

MOURİNHO’YA SAHİP ÇIKMIŞTI

Eski futbolcu Drogba, Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Mourinho’nun ‘Maymun gibi zıpladılar’ sözü sonrası çıkan ‘ırkçılık’ tartışmalarında Portekizli teknik adama sahip çıkmıştı.

Kendisini Chelsea’ye transfer eden teknik adam olan Mourinho’nun ırkçılık yapmadığını belirten Drogba, Galatasaray tarafında tepki çekmişti.

Hatta Galatasaray, Drogba’nın doğum günü için bir kutlama mesajı göndermemişti.