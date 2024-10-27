Drogba'dan Süper Lig'i sallayacak hamle: Şampiyonu satın alıyor

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Drogba'dan Süper Lig'i sallayacak hamle: Şampiyonu satın alıyor

Galatasaray forması ile Türkiye'de de efsaneleşen, bir dönemin süper yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den takım almak için kolları sıvadı. Çokça takım ile görüşen ve son olarak kararını Süper Lig'in eski şampiyonu olan Bursaspor'u satın almaya karar veren Drogba'nın yakın zamanda resmi olarak adım atacağı bilgisi kulislerde dolaşıyor.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen efsane futbolcu Didier Drogba, Türkiye'den takım satın almak için harekete geçti. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, birçok takımla görüşme gerçekleştiren eski futbolcu, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u ilk hedef olarak belirledi.

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2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlarla çok sağlam bir bağ oluşturmuştu. Türkiye serüveni sonrası yaptığı açıklamalarla İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Drogba, ülkemizden takım almaya karar verdi.

ROTAYI SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA KIRDI

Alt liglerden birçok takımla görüşme sağlayan Drogba, Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durdu. Yaptığı araştırmalar sonucu bu iki ekipten vazgeçen Drogba, Süper Lig şampiyonuna rotasını çevirdi.

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BURSASPOR'U SATIN ALAMAYA KARARLI

Bursaspor taraftarının gösterdiği ilgiden epey etkilenen Drogba, satın alacağı kulüp olarak Bursaspor'u belirledi. Kulüp yöneticilerinden randevu talep eden Drogba, anlaşması halinde Bursaspor'un resmi sahibi olacak.

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